Jasmin Salvati ha messo piede sull’Isola dei Famosi 2025 da meno di una settimana ma sembra già avere le idee chiare su chi le piace e chi no dei naufraghi. Dopo essersi inizialmente schierata con l’esiguo gruppo dei giovani, a causa di uno scontro con Mario Adinolfi di Jay Lillo, Jasmin ha invece notato degli atteggiamenti che non le sono piaciuti in Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri.

La nuova concorrente si è anzi lamentata dell’uso di una spazzola, che, a suo dire, Teresanna e Chiara userebbero in modo esclusivo quando è invece destinata a tutti. Si è dunque sfogata con Omar Fantini, dicendo: “Io odio le ingiustizie, odio chi pensa che può fare qualcosa e non dare l’opportunità alle altre persona di farlo”. Di conseguenza, Jasmin si è avvicinata a Dino Giarrusso, iniziando ad instaurare con lui un legame che non è passato inosservato a Teresanna.

Jasmin Salvati appoggia Dino Giarrusso e accusa Teresanna Pugliese: nuova guerra all’Isola dei Famosi 2025?

In confessionale, l’attuale leader del gruppo dell’Isola dei Famosi 2025 ha quindi criticato la nuova arrivata: “Jasmin è stata un po’ irritante nello sguardo e nell’atteggiamento” – ha esordito, facendo poi riferimento alla nuova alleanza di Dino e alle sue pedine – “Pare che lei abbia già preso posizione con Dino. Le altre pedine erano già state tutte battezzate e lui doveva giusto andare dai nuovi arrivati”. Annusando una possibile nuova guerra tra i due gruppi, Jay Lillo ha consigliato a Jasmin di non schierarsi a prescindere ma di parlare e confrontarsi con Teresanna, consiglio che la naufraga ha però rigettato: “Con lei non riesco a parlare bene. – ha tuonato – Io sono molto tranquilla, invece lei e Chiara hanno un tono che non riesco a sopportare… sono saccenti!” Cosa che invece non ha ritrovato in Dino che, anzi, trova molto simile a lei: “Lui le cose le sa, ma viene preso in maniera negativa perché dice semplicemente le cose come stanno”, ha ammesso. Nell’aria c’è insomma il sentore di nuovi scontri in arrivo.

