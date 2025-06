Vuoi o non vuoi, al Codacons non scappa proprio niente di quello che succede in reality importanti quali l’Isola dei Famosi 2025. Come abbiamo visto per il Grande Fratello, anche nel programma condotto da Veronica Gentili continuano ad esserci problemi per la poca educazione dei concorrenti, a volte talmente ‘stressati’ da beccarsi la strigliata del noto ente impegnato a difendere i diritti degli utenti e dei consumatori. Ma cos’è successo stavolta? Nel mirino del Codacons c’è Jasmin Salvati che ha litigato in modo molto acceso con Chiara Balistreri.

Scontro tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso: “Spero ti sbattano fuori”/ “Per me lui non esiste più”

Sappiamo quanto siano normali i battibecchi tra i concorrenti, specialmente tra i naufraghi, provati dallo sforzo della fame e del fatto di vivere su un’isola deserta senza più le comodità della vita ‘normale’. Stavolta, però, è stata scritta dal Codacons una lettera contro Jasmin Salvati con richiesta di squalifica immediata. Jasmin Salvati e Chiara Balistreri si sono lasciate andare in un lunghissimo litigio: “Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno“, ha detto la travel influencer accusando Balestreri di cercare solamente visibilità. La 22enne, però, non è assolutamente d’accordo con questa tesi e ha ribattuto con decisione.

Pierpaolo Pretelli inviato migliore de l'Isola dei Famosi? L'opinione dei fan/ Ha superato la prova più dura?

Jasmin Salvati, gesto grave contro Chiara Balistreri? C’entra la violenza sulle donne

Chiara Balistreri si trova all’Isola dei Famosi 2025 per un motivo ben preciso. La ragazza ha spiegato infatti di essere giunta al reality per dimostrare alle donne che come lei sono state vittime di violenza che è possibile cambiare strada e rinascere invece di rimanere ancorate al passato. Nel 2022, per chi non conoscesse la sua storia, Chiara Balistreri ha denunciato il suo ex compagno accusandolo appunto di violenza domestica. Dunque, il fatto di essere stata attaccata da Jasmin Salvati sentendosi dire di essere qui solo per visibilità è stato un durissimo colpo che non è piaciuto neanche al Codacons. Ecco dunque perchè l’ente si è scaldato così tanto: non si deve ammettere alcun passaggio a favore della violenza sulle donne in un programma che va in onda in prima serata su Canale 5 (anche se, inutile dirlo, ma è inammissibile sempre).

Perché ci sarà la doppia eliminazione all'Isola dei famosi 2025?/ C'entra la chiusura anticipata ma non solo

“Inaccettabile che in programmi televisivi di grande diffusione vengano pronunciate dichiarazioni che possono in qualche modo legittimare, minimizzare e/o banalizzare la violenza di genere“. Jasmin Salvati verrà quindi eliminata per questo? Secondo la famiglia di Chiara Balistreri e anche secondo il Codacons tutto ciò è inammissibile, specialmente in televisione dove si collegano così tanti telespettatori. Voi cosa ne pensate? Merita la squalifica?