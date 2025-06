L’Isola dei Famosi 2025 si sta rivelando un’edizione ricca di complicazioni. Finora, il programma condotto da Veronica Gentili ha registrato un vero e proprio record di ritiri, che ha portato gli autori del reality a correre ai ripari. Solo pochi giorni fa hanno fatto il loro arrivo tre nuovi naufraghi, eppure uno di questi rischia di dover già abbandonare il programma. Jasmin Salvati è finita nel mirino delle polemiche dopo una frase infelice detta a Chiara Balistreri, tirando in ballo il suo passato e le violenze subite dal suo ex fidanzato.

Ugo e Louise, chi sono i genitori di Mario Adinolfi/ "Mamma un'australiana matta, papà un attore cane"

Un comportamento che ha scatenato la furia del web e della famiglia di Chiara, che è intervenuta in prima persona, chiedendo provvedimenti disciplinari per Jasmin. Ma la permanenza della concorrente è messa a rischio anche dall’intervento del Codacons, che nelle ultime ore si è scagliato pubblicamente contro la concorrente.

Chi è Gabriel Costantin, ex fidanzato violento di Chiara Balistreri/ L’evasione dai domiciliari e le minacce

Jasmin Salvati a rischio squalifica e due concorrenti prossimi al ritiro all’Isola dei Famosi 2025

La possibile squalifica di Jasmin Salvati si aggiungerebbe ad una situazione ancora in bilico all’Isola dei Famosi 2025. C’è infatti il rischio che altri concorrenti si ritirino dal gioco volontariamente. È infatti in bilico la permanenza di Patrizia Rossetti, che più volte avrebbe manifestato anche ai compagni la stanchezza e la volontà di lasciare il gioco. Cosa che avrebbe fatto in queste settimane anche Mirko Frezza. Questa situazione mette a rischio non solo il cast ma anche la stessa Isola dei Famosi 2025, che potrebbe correre ai ripari chiudendo l’edizione con largo anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Sarebbe così un nuovo flop per Mediaset, che arriva da quello di The Couple e da un’edizione non proprio di successo del Grande Fratello.