Non è stata una puntata facile per Jasmin Salvati quella dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda il 4 giugno. Come prevedibile, la naufraga è finita nel mirino di pesanti accuse dopo le esternazioni fatte su Chiara Balistreri, per le quali si è scusata in diretta. Scuse che non sono bastate ad appianare la sua posizione: Jasmin è infatti stata nominata da molti dei suoi compagni, finendo dritta in nomination. “Me l’aspettavo e me la merito questa settimana”, ha ammesso la concorrente, facendo nuovamente ammenda.

Ciò che tuttavia Jasmin non si aspettava, e che l’ha ferita, è il comportamento di Jay Lillo. Il naufrago è stato uno di coloro che l’ha nominata a fine serata e che più l’ha criticata per le sue accuse a Chiara. Un atteggiamento che ha ferito la naufraga soprattutto in virtù di un accordo che i due avrebbero fatto ancor prima di iniziare la loro vera e propria avventura all’Isola.

Jasmin Salvati svela l’accordo fatto con Jay Lillo prima dell’Isola dei Famosi 2025

“Non mi aspettavo la nomination da Jay!”, ha spiegato Jasmin Salvati dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ad alcuni compagni d’avventura. La naufraga ne ha dunque spiegato i motivi, raccontando di un accordo fatto con l’illusionista napoletano prima di iniziare: “Ci eravamo anche promessi che qualsiasi cosa non ci saremmo mai nominati!” Un accordo fatto dunque tra i tre nuovi concorrenti che, alla prima occasione, è stato però tradito dal ragazzo. “Sono finiti i giochini!”, ha commentato sarcastico Mario Adinolfi di fronte alla confessione di Jasmin.

