Dopo l’esperienza non proprio fortunata a The Couple – nuovo reality di Mediaset, chiuso in anticipo – sembra esserci una nuova esperienza per Jasmine Carrisi ma lontana dai confini nazionali. Come la zia Amanda Lecciso pare aver assecondato la corte ispanica ma, nel suo caso, per ragioni professionali; potrebbe infatti sbarcare nel cast della versione spagnola di Ballando con le stelle.

La rivelazione arriva direttamente dal papà, Al Bano, ospite oggi in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo. Il cantautore, dilettandosi con lo spagnolo nel parlare con Iago Garcia – fidanzato di sua cognata Amanda Lecciso – si è infatti lasciato andare ad una chiara rivelazione: “Mia figlia Jasmine potrebbe partecipare a Ballando con le stelle in Spagna!”.

Al Bano a La Volta Buona: “Mia figlia Jasmine? Quasi sicuramente alla versione spagnola di Ballando…”

Quasi incredula Caterina Balivo: “Abbiamo capito bene, tua figlia Jasmine Carrisi parteciperà a Ballando con le stelle in Spagna?”. Non ci gira intorno Al Bano, anzi, si lascia andare anche ad una sottile e nemmeno tanto velata frecciatina alla padrona di casa del fortunato format in Italia: “Quasi sicuramente sì! Visto che la mia amica Milly Carlucci non la chiama…”. Dunque, con buone probabilità si concretizzerà questa nuova esperienza per la giovane cantante con il totale benestare del papà Al Bano: “La cosa bella di mia figlia Jasmine è che prima fa le cose e poi me le dice; io chiaramente la lascio sempre libera, fa tutto lei da sé e non posso fare altro che dire grazie!”.