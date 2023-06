Jasmine Carrisi a Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci la vorrebbe nel cast

Jasmine Carrisi potrebbe approdare a Ballando con le stelle: l’indiscrezione su Milly Carlucci

Milly Carlucci a terminato con Ballando on the road alla ricerca di talenti, e starebbe già iniziando a formare il cast di Ballando con le stelle. Il fortunato show potrebbe tornare e tra i partecipanti potrebbe esserci anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi: “Jasmine Carrisi, 22, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è a un passo dal partecipare a Ballando con le stelle, il longevo programma di Milly Carlucci, 68. La conduttrice, lo scorso anno, decise di non includere nel cast Romina Carrisi, figlia di Romina Power e sorellastra di Jasmine. Ora è a un bivio: valorizzare la figlia della Lecciso oppure escluderla dalla rosa dei concorrenti per non fare (indirettamente) un torto alla Power? Si vedrà.”

Milly Carlucci, ospite di Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini, ha rivelato alcune notizie sul cast e la giuria di Ballando con le stelle: “Sono in tour per Ballando on the road, alla ricerca dei ballerini più bravi del popolo italiano, e vedi gente dai 3 anni agli 80, le coppie, i malati che trovano sostegno nel ballo e nell’unirsi in gruppo, ci sono famiglie con bambini portatori di handicap. Insomma, non c’è solo il ballare per diventare campioni, ma come mezzo sociale per stare assieme, perché porta gioia”

Per quanto riguarda il gossip sulla presunta partecipazione di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le stelle, Milly Carlucci dichiara: “Di gossip se n’è fatto tanto e posso dire che la giuria per ora non è stata riconfermata, perché stiamo facendo il cast e di giuria si parlerà a settembre dopo il cast. Il rumor su Barbara D’Urso e sull’incontro, in realtà, è stato di qualche anno fa, ci eravamo viste per Ballando per una notte, ma poi non s’è più fatto nulla“











