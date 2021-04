Jasmine Carrisi attaccata “Non ci interessano le tue mutande”/ Interviene la Lecciso!

Jasmine Carrisi torna sui social e destabilizza tutti con la sua bellezza. La bella figlia di Loredana Lecciso e Al Bano ha postato una serie di scatti in bianco e nero in cui mette in mostra il suo reggino e un po’ anche i suoi slip lasciando i jeans sbottonati e a quel punto non mancano le polemiche. C’è qualcuno che continua a definirla bellissima e sempre sexy o molto somigliante alla mamma e c’è chi continua ad usare la pandemia e la situazione sanitaria come una scusa per criticare ogni foto, specie quelle dei vip. C’è chi si lamenta di quelli che vanno in vacanza, poi ci sono quelli che si lamentano di chi posa sorridente o in versione sexy sottolineando che in questa situazione c’è poco da fare i questo modo e, infine, ecco che una signora spunta tra i commenti pronta a ricordare la stessa cosa a Jasmine Carrisi.

In particolare, la signora scrive: “Ci sono ragazzi che non si possono comprare nemmeno il necessario. E pensa che il mondo è appestato dal Covid e tu pensi che ci può interessare la tua mutanda?”. Dall’altra parte c’è proprio mamma Loredana Lecciso che attacca e difende la figlia: “Il fatto che una signora di una certa età si inserisca così ripetutamente e fastidiosamente nei commenti di una ragazza tanto più giovane, mi lascia un po’ perplessa..”. La compagna di Al Bano poi continua invitando la signora, sempre gentilmente, ad “elargire i suoi preziosissimi consigli a qualcuno vicino a lei” magari un nipote o pronipote.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

