Jasmine Carrisi: “Bullizzata a scuola e sul web”/ “Io rifatta? No, solo le labbra”

Jasmine Carrisi è intervenuta in qualità di ospite a “Generazione Z”, la trasmissione di Rai Due condotta da Monica Setta e andata in onda nella tarda serata di martedì 18 ottobre 2022. La giovane artista, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, ha rivelato di avere sofferto tanto per i pregiudizi e per le valanghe d’odio ricevute sul web: “È straziante dopo un po’, specialmente nei giorni in cui magari sono già giù di mio per altre cose. In quei momenti, vai sui social e leggi commenti d’odio, ricchi di cattiveria gratuita. Secondo me parte tutto dall’hater in sé, che va a diffondere odio ovunque, perché sono tante le loro vittime”.

Jasmine Carrisi/ “Papà Al Bano vuole che io faccia ciò che amo, musica? Mai spinta”

Oggi, Jasmine Carrisi cerca di considerare solo la parte migliore dei social e di dare più peso ai commenti positivi, ma non sempre è semplice: “Mi è venuto anche il complesso dell’altezza. Mi scrivevano: ‘Sei tappo’, ‘Sei una nana’. Mi dicono anche che sono rifatta: in realtà ho fatto solo il filler alle labbra un anno fa, per il resto basta, è tutto mio”.

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco stanno ancora insieme?/ I sospetti dei fan…

JASMINE CARRISI: “A SCUOLA NON VOLEVO PIÙ ANDARE PER VIA DEL BULLISMO”

Ancora a “Generazione Z”, Jasmine Carrisi ha confessato di avere subìto bullismo a scuola: “A 12-13 anni i miei compagni maschi avevano dato i voti alle femmine e io ero stata giudicata la più brutta. Stavo iniziando a diventare donna e questo fatto e altri piccoli episodi mi scatenarono un po’ di insicurezze sul mio fisico, che poi diventarono anche insicurezze mentali. Ebbi anche un blocco, tanto che non volevo andare più a scuola. Mio papà prese in mano la situazione: lui ha un carattere molto forte, super positivo. Mi fece un discorso molto lungo e mi convinse del fatto che lo studio sia fondamentale. Lui mi dà consigli anche sull’amore e mi dice di darmi più valore”

Jasmine Carrisi/ "Non sono rifatta, in realtà ho fatto solo il filler alle labbra"

Al Bano, peraltro, era inizialmente contrario al fatto che la sua Jasmine Carrisi seguisse le sue orme in termini professionali. Poi, la figlia a Natale 2012 gli regalò un cd contenente alcuni singoli incisi da lei: “Lui sapeva che ero appassionata di musica, ma pensava fosse un po’ un gioco per me. Invece, quando gli ho fatto vedere che mi ero impegnata a registrare tanti suoi pezzi, si è reso conto che c’era davvero del potenziale. Da lì mi ha iniziato a prendere seriamente, ma prima ha comunque preferito che continuassi con gli studi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA