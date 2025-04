Jasmine Carrisi, impegnata attualmente nel programma “The Couple”, il reality show condotto da Ilary Blasi al quale ha preso parte in compagnia dell’amico (nonché ex fidanzato) Pierangelo Greco, si è raccontato davanti alle telecamere. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha approfondito il rapporto con la mamma e con il papà ma non solamente. Parlando con Manila Nazzaro proprio del legame con la madre, ha spiegato che spesso è stata in conflitto con lei ma che nonostante questo è molto legata a Loredana, showgirl che agli inizi degli anni Duemila ha fatto molte esperienze in tv. Jasmine, figlia di Albano e proprio di Loredana Lecciso, ha avuto modo di parlare anche del padre durante il programma.

Parlando proprio del padre, ha spiegato che non è mai stato semplice per lei essere la figlia di Albano. Questo perché inevitabilmente le aspettative sono più alte sul suo conto, e non solo. La Carrisi, come tante figlie d’arte, è stata spesso additata e accusata di essere “raccomandata”. “C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andar bene” ha spiegato la Carrisi, che come il papà è innamorata della musica e spera di lavorare proprio in questo ambito.

Jasmine Carrisi, chi è: oggi è fidanzata?

A quanto pare oggi Jasmine Carrisi non sarebbe fidanzata. Come rivelato durante l‘esperienza di “The Couple”, reality show al quale sta partecipando, lei ha sempre la paura di non piacere. La concorrente, nonché influencer e cantante, ha raccontato: “Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio”. Dunque una sorta di insicurezza e fragilità per Jasmine, che nonostante sia bella e famosa, ha sempre paura di non essere all’altezza delle persone.

Forse l’esperienza a “The Couple” la aiuterà a rafforzare la sua personalità e a capire meglio anche cosa vorrà fare nella vita: Jasmine è infatti appassionata di musica e molto attiva anche sui social, dove è seguita da tanti follower.

