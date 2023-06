Jasmine Carrisi: chi è il fidanzato e il rapporto con i genitori Albano e Loredana Lecciso/ “É finita…”

Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato?

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 28 giugno. Giovanissima e bellissima, Jasmine è sulla cresta dell’onda grazie al suo debutto nel mondo della musica. Seguitissima sui social, condivide tanto del suo lavoro, ma anche della sua quotidianità che, oggi, è fatta di musica, famiglia e amici. Nella vita della giovanissima Jasmine, infatti, pare non ci sia alcun fidanzato. A rivelarlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Generazione Z di Monica Setta.

«Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora è lontana anni luce». Neppure l’amore vede all’orizzonte: «Anche lì penso che per i prossimi vent’anni… Mi piace stare da sola». le parole di Jasmine che non ha fatto riferimento alla fine della relazione con Alessandro Greco di cui ha parlato Monica Setta con il seguente commento: «Finita la storia d’amore con questo ragazzo delizioso…».

Jasmine Carrisi e il rapporto con mamma Loredana Lecciso e papà Albano

Jasmine Carrisi ha uno splendido rapporto con i genitori. Albano e Loredana Lecciso rappresentano dei punti fermi nella sua vita e dei pilastri sui quali appoggiarsi e a cui chiedere consigli anche per le proprie scelte. Tuttavia, pur essendo innamoratissima dei genitori, Jasmine, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere, li ha bacchettati ammettendo di non aver vissuto serenamente gli anni in cui sono stati i protagonisti del gossip.

“Mi pesava vedere i titoli, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”, ha ammesso la giovane.

