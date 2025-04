C’è anche Jasmine Carrisi, con il migliore amico Pierangelo Greco, tra i protagonisti di The Couple. La figlia di Al Bano è pronta a mettersi in gioco in questo nuovo programma di Ilary Blasi, tra sfide, gag e colpi di scena incredibili. Il suo cognome è di quelli importanti ed è facile pensare la figlia minore di Al Bano avrà gli occhi addosso durante questa avventura. La ragazza, che ha deciso di ripercorrere le orme del padre nel mondo della musica, confessa che non è stato facile farsi spazio in questi anni, ma la passione è l’antidoto per superare ogni ostacolo.

“Mi sono innamorata di questo lavoro per forza di cose”, ha detto in una intervista di qualche tempo fa sulle pagine del Corriere della Sera. “Sento la responsabilità dell’essere ‘figlia di…’, perché penso che in ogni modo io mi esponga in quel momento sto esponendo anche la mia famiglia”, le parole di Jasmine Carrisi. La ragazza è consapevole di dover fare i conti con un nome non facile, ma al tempo stesso ne va orgogliosa.

“Non è un un peso in modo negativo, i paragoni con lui sono forzati, so che la mia musica è completamente diversa dalla sua”, ha detto parlando di papà Al Bano. Ad unirla a lui, dunque, c’è la musica, anche se Loredana e suo padre hanno sempre tenuto il freno a mano tirato con lei.

“Mi dicevano di attendere”, ha svelato Jasmine Carrisi, che invece ha confidato di aver sofferto tanto a causa dei gossip infiniti sui genitori tra presunte crisi e tanti altri chiacchiericci. “Non l’ho vissuta benissimo perché da figlia non è bello sentire certe cose”, ha spiegato la giovane cantante.

