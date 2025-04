Jasmine Carrisi ha mostrato un aspetto inedito e molto intimo della sua persona in diretta a The Couple. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha sottolineato come avere dei genitori famosi non significhi avere una vita perfetta ma, anzi, come spesso crei pregiudizi e, di conseguenza, sofferenza.

In un confessionale mostrato in diretta a The Couple, Jasmine ha raccontato: “Ho voglia di creare rapporti umani ma non ci riesco. Mi chiedo ‘Chissà a quante persone qui dentro piaccio’, o se cambierebbe qualcosa se io non ci fossi. Io accuso la pressione di dover interagire con tutti.” La ragazza ha quindi espresso il suo malessere di fronte al giudizio altrui: “Penso che avere due genitori così conosciuti abbia influito tanto nel mio modo di essere, perché quando hai tratti della tua vita tanto esposti, è ovvio che ti chiudi.”

Jasmine Carrisi a The Couple: “Vorrei che la mia famiglia fosse fiera di me”

Jasmine Carrisi ha quindi raccontato di aver dovuto fare i conti con “Pregiudizi, gente che parla di te, persone alle quali sei antipatica sulla base del niente, o forse solo perché pensano che tu abbia la vita perfetta perché hai i soldi… così è chiaro diventare diffidente.” Questo l’ha portata a sviluppare una sorta di ansia, sentendosi sempre esposta al giudizio degli altri: “vorrei che la mia famiglia fosse fiera di me, sento la pressione. – Poi su papà Al Bano ha aggiunto – I miei, e soprattutto papà, non mi ha mai messo pressione, anzi, mi supporta pure troppo. Sono io che mi metto quest’ansia. Io lo vedo perfetto e io invece no.”

