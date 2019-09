JASMINE CARRISI/ “Ci vediamo all’inferno, amore mio”: diretto a Giuseppe Caggiula?

Jasmine Carrisi non si limita alle frecciate e dimostra ancora una volta di essere degna erede della madre Loredana Lecciso. “Ci vediamo all’inferno, amore mio”, scrive in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Una frase che ha subito scatenato le domande dei fan: l’attacco è diretto a Giuseppe Caggiula, spesso indicato come suo fidanzato? “Non c’è niente da criptare, tranquilla”, risponde lei a un’ammiratrice che le ha fatto questa domanda. Il mistero rimane ancora, ma intanto è proprio Jasmine ad attirare la rabbia degli haters e sollevare l’ennesimo polverone. “Schifosa bastarda”, insulti a non finire, “rimani come tua madre”, e via dicendo. Sono solo alcuni dei messaggi d’odio che spuntano fra i commenti di questa sua ultima foto, che sconfinano anche nell’aspetto fisico della ragazza. Condannata perché troppo pelle e ossa, mentre gli ammiratori le chiedono di procedere con il blocco di chi osa superare ogni limite. Jasmine ogni tanto risponde a chi la critica, spesso invece rimane in silenzio. I complimenti però superano alla fine ogni dito puntato, anche se qualcuno suggerisce alla giovane Carrisi di vivere con maggiore semplicità. “Prendi esempio dalle tue sorelle”, dice una fan.

JASMINE CARRISI E I COMMENTI DEGLI HATERS

Jasmine Carrisi sarà ospite oggi, 22 settembre 2019, a Domenica Live proprio per parlare di quanto sta accadendo alla sua famiglia e rispondere forse ancora una volta all’ondata d’odio che sembra ormai sommergerla a più non posso. Anche se le ultime dichiarazioni sono del padre Al Bano, che durante un’intervista a Voi ha rivelato che è stata Romina Power a scegliere la strada del divorzio, mentre lui ha lottato fino all’ultimo perché la famiglia rimanesse unita. L’Italia non è riuscita a dare a Jasmine Carrisi quell’affetto che ha sempre manifestato al padre Al Bano. La figlia del cantante ha subito in realtà lo stesso scotto riservato alla madre Loredana Lecciso e non solo per la forte somiglianza fisica fra le due. Ormai colpita a più non posso dagli haters, la giovane Carrisi ha scelto di oltrepassare i confini dello Stivale e trasferirsi altrove, forse per togliersi un bel po’ di pressione di dosso.

LE PAROLE DI LOREDANA LECCISO SULLA FIGLIA JASMINE

La troviamo infatti in Giappone, a Tokyo, prima dell’inizio di settembre. Completamente rinnovata anche nel look, dato che sfoggia pantaloni con tascone laterali, cappellino nero e scarpe da ginnastica. Nulla a che vedere insomma con quegli abitini stretti o non troppo aderenti, seducenti o floreali che l’abbiamo vista indossare in tanti scatti sui social. La madre Loredana è intervenuta in più di un’occasione in passato per mettere un freno agli odiatori di turno, sottolineando al settimanale Lei che per fortuna si tratta solo di una piccola fetta di tutti coloro che seguono e ammirano Jasmine sui social. “Mi fanno tristezza”, ha affermato la Lecciso, sicura che la figlia sia in grado di valutare ogni commento “senza farne un dramma perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA