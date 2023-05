Jasmine Carrisi concorrente del Grande Fratello Vip?/ La figlia di Albano svela…

Jasmine Carrisi, il nome che stuzzica Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip

Il nome di Jasmine Carrisi stuzzica fortemente gli autori dei reality show che, più volte, hanno già provato a strapparle un sì. Alfonso Signorini ci ha provato offrendo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ad Albano che avrebbe dovuto partecipare proprio con Jasmine mentre Ilary Blasi e gli autori dell’Isola dei Famosi hanno provato a portare la figlia di Loredana Lecciso in Honduras per l’edizione attualmente in onda del reality. In entrambi i casi, il sì di Jasmine Carrisi non è arrivato, ma la figlia di Albano e Loredana Lecciso non chiude affatto le porte ad un’eventuale partecipazione ai reality.

Bellissima, giovanissima e con tanti sogni da realizzare, Jasmine è anche una ragazza molto determinata. Sapendo perfettamente ciò che desidera dalla vita, pur non precludendosi nulla, spiega che parteciperebbe ad un reality show solo ad una condizione.

Le parole di Jasmine Carrisi sui reality show

Nel futuro di Jasmine Carrisi, dunque, ci sono i reality show? A parlarne è stata lei stessa in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. La figlia di Albano spiega di non escludere la partecipazione ad un reality, ma di volerlo fare solo ad una condizione. “Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality. Oggi comunque la mia priorità resta la musica”, ha detto la giorvane.

Jasmine, inoltre, ha anche parlato del legame che ha con mamma Loredana Lecciso, presenza fondamentale nella sua vita: “Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni più giuste per questo settore?!”. Jasmine, infine, ha ammesso che essere la figlia di un famoso artista le ha garantito diversi benefici, ma al tempo stesso non sono mancati i momenti difficili a causa di “cattiverie e pregiudizi” di cui è stata vittima.

