Jasmine Carrisi, duetto con Papà Al Bano?/ Lei spiazza: “Con lui, non farei mai…”

Jasmine Carrisi è ormai lanciatissima nella musica. Senza abbandonare gli studi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta inseguendo i suoi sogni musicali. Dopo il singolo “Ego”, Jasmine è tornata in scena con il brano “Calamite” con cui sta convincendo pubblico e addetti ai lavori. Contrariamente ai fratelli e alle sorelle, ha scelto di seguire la stessa strada di papà Al Bano, da anni protagonista indiscusso della musica italiana. In futuro, dopo aver affiancato il padre nella giuria di The Voice Senior, Jasmine duetterà anche con lui? A rispondere a tale domanda è stata lei stessa. Ai microfoni di Radio Smeraldo, infatti, la figlia di Al Bano ha detto: “Non farei mai un singolo con lui. Abbiamo due stili completamente diversi e poi la sua voce coprirebbe la mia“.

Jasmine Carrisi e il futuro nella musica

Avendo ereditato la passione per la musica e la voca da papà Al Bano, Jasmine Carrisi sogna un futuro esattamente come quello di papà Al Bano. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Jasmine, parlando del suo amore per la musica, ha detto: “Fin da quando ero piccola ho sempre pensato che avrei voluto fare musica e oggi che sono cresciuta ho iniziato, ma penso che ancora devo trovare la mia strada. Mi manca l’esperienza per trovare un genere che sento davvero mio: quella nella musica è una carriera che si costruisce. Sono partita da un genere più moderno perché è quello in cui mi rispecchio, che ascolto. Ma non mi piace mettere etichette”.

