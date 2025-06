Qualche settimana fa, The Couple ha chiuso i battenti. Si tratta dell’ennesimo esperimento fallito di casa Mediaset che ultimamente non ne sta azzeccando una. Infatti, il programma di Ilary Blasi raggiungeva a malapena il 7% di share, un punto bassissimo per poter continuare fino alla finale. Dopo sole quattro puntate Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la chiusura anticipata e ha devoluto in beneficenza il premio al Gaslini di Genova.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Stasi e Chiara Poggi si amavano, perchè avrebbe dovuto ucciderla?!”

In tutto ciò, Jasmine Carrisi è intervenuta a TvBlog raccontando quali secondo lei sono state le cause del flop di The Couple e rivelando i suoi piani peer il futuro. “Al di là dell’esito televisivo, è stato come fare terapia in modo molto veloce, perché si è chiusi in un contesto con nuove persone e bisogna adattarsi a quell’ambiente”, ha spiegato la figlia di Al Bano Carrisi, elencando quali sono i punti di forza del programma: importante per lei è stato poter riflettere su sè stessa. Eppure, non sono mancate le critiche. “Non è stata apprezzata sicuramente la novità, il fatto che fosse un nuovo progetto e diverso dagli altri reality“, continua, dicendo che probabilmente il pubblico si aspettava qualcosa di simile al Grande Fratello.

Clara e Fedez stanno insieme? Il publico chiede il bacio/ Lo sfogo del rapper: "Ma cosa hanno in testa?"

Jasmine Carrisi vola in Spagna per un famoso reality: ecco di cosa si tratta

La figlia di Al Bano non si arrende di certo dopo il flop clamoroso del reality e a TvBlog ha fatto sapere cosa vorrà fare nei prossimi mesi. Sorpresa sorpresa, Jasmine Carrisi vola in Spagna per un amatissimo reality! Presto potremmo vederla con Bailando Con Las Estrellas, la versione spagnola di Ballando con le Stelle. Il tutto è stato confermato anche a La Volta Buona dove Al Bano era stato ospite. La cantante potrebbe rompere una regola di Milly Carlucci, quella secondo cui i concorrenti di altri reality non potranno partecipare al suo programma. Dunque, come la vedreste Jasmine Carrisi nella versione spagnola di Ballando? Sarà l’occasione giusta per trovare l’amore?