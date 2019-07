Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci sono innamorati?/ Foto e una dedica romantica…

Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci sono innamorati? La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non è uscita allo scoperto, così pure il figlio di un altro artista molto amato, Biagio Antonacci, eppure sui social hanno lasciato delle “tracce” che ai loro fan sono sembrati degli indizi di una possibile relazione. Partiamo dall’account Instagram di Giovanni Antonacci, dove compare una carrellata di selfie con Jasmine Carrisi. Foto caste, ma al tempo stesso affettuose, come si evince anche dall’account social della figlia di Al Bano e Loredana. Qui c’è un solo selfie, ma l’atteggiamento tra i due è comunque affettuoso. Qualche indizio in più arriva dai commenti. Lei ha scritto “El Ropero” nella didascalia (“L’Armadio”). Questo è il soprannome che ha deciso di dare al figlio di Biagio Antonacci? Lui comunque ha replicato con un cuore, che ha subito innescato le voci di una relazione tra i due.

JASMINE CARRISI E GIOVANNI ANTONACCI SONO INNAMORATI? GLI INDIZI…

Jasmine Carrisi ha risposto al cuore di Giovanni Antonacci con un messaggio criptico: un fiore e un cactus, taggando appunto il figlio di Biagio. La scelta delle emoticon non è casuale: forse rappresentano loro? Si è sbilanciato un po’ di più Giovanni Antonacci, che ha replicato scrivendo: «Sei il mio fiore di loto preferito». A molti è apparsa una dedica molto romantica, del resto il fiore di loto è un simbolo molto antico, la cui caratteristica principale è associata alla purezza insieme alla capacità di mantenere la propria bellezza nonostante il fango dove nasce e vive. Questa è proprio la sua particolarità: restare immacolato pur essendo in acque stagnanti. Anche per questo i fan di Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci ritengono che gli indizi sulla loro relazione siano così tanti da ritenere che siano una coppia a tutti gli effetti. Ma in mancanza di riscontri conviene attendere conferme ufficiali dai diretti interessati. Chissà cosa ne penseranno comunque i loro genitori…

