Portare un cognome importante non deve essere facile, anche se bisogna guardare in faccia la realtà: si aprono porte che in altri casi rimarrebbero chiuse; si hanno opportunità che se no non si avrebbero, e poi ci sono le disponibilità economiche che fanno vivere meglio rispetto ai comuni mortali costretti a lavorare. In un’intervista di Jasmine Carrisi rilasciata a TvBlog ha parlato del peso del suo cognome.

“Situazione pesante perché è come se portassi un timbro” ha confessato lei, “ho imparato ad andare oltre tutta quella parte mediatica”. Ha poi aggiunto che non ci sono state molte difficoltà legate al suo cognome nonostante i pregiudizi, considerando che ha avuto a che fare con le aspettative da parte del pubblico. Ancora adesso spera di poter sfondare nel mondo della musica.

Nel 2024 Jasmine Carrisi, figlia del popolare cantante Al Bano, ha avuto modo di partecipare alla versione georgiana di Ballando con le stelle. Di recente il papà ha annunciato che quest’anno parteciperà alla versione spagnola. Sarà vero? “È probabile, mi piacerebbe tantissimo”.

La stessa cosa lo ha detto per la versione italiana del dancing show condotta da Milly Carlucci. Non sa se accadrà, in Italia avrebbe tutto un altro sapore, e bisogna vedere se la conduttrice saprà andare oltre la sua fissazione di non chiamare vip che abbiano già partecipato ad altri reality show (e la figlia di Al Bano – che torna in Russia con un concerto a San Pietroburgo – ha partecipato al reality flop The Couple).

