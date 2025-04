La vita sentimentale di Jasmine Carrisi incuriosisce non poco gli appassionati di gossip. Il quesito è il seguente: la figlia di Al Bano e single o ha un fidanzato? In gara a The Couple con l’ex fidanzato Pierangelo Greco, ora suo migliore amico, la Carrisi ha confidato di avere avuto una sola altra storia importante in questi anni. In una intervista rilasciata in coppia con papà Al Bano nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la ragazza aveva raccontato qualcosa in più in merito al suo ultimo fidanzamento. Era certamente una cosa seria, dal momento che lo presentò persino in famiglia.

“Era un bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche i genitori, una bella famiglia. Non sono riuscito a capire il perché della divisione, dovevo adottarlo”, ha confermato sincero Al Bano. Evidentemente si era affezionato parecchio al ragazzo, ma le cose non andate per il verso giusto.

Attualmente Jasmine Carrisi sarebbe single, ma non dimentica quanto di buono ha vissuto con l’ex compagno. “Non ero pronta, avevo bisogno dei miei spazi, di creare la mia personalità da sola”, ha spiegato la cantante, precisando quindi di non aver dato né ricevuto delusioni. Di tempo, tuttavia, ne è passato parecchio dall’ultimo fidanzato e chissà che oggi Jasmine non si senta pronta per ripartire.

“Ora è presto ma sento il desiderio di diventare mamma”, ha rivelato la Carrisi a Verissimo. “Mi piacerebbe diventarlo non troppo tardi”, ha detto ancora la figlia di Al Bano. Ora nei suoi piani ci sono studio e musica, oltre all’avventura a The Couple, ovviamente, dove vuole divertirsi e ben figurare. Noi siamo certi che non deluderà le attese.