The Couple sta per chiudere ma le dinamiche continuano a stupire tutti. Sebbene lo share non sia altissimo, si scoprono ogni giorno di più retroscena sulla vita privata di molti dei concorrenti tra cui Jasmine Carrisi. Ma andiamo con ordine. Data la finale imminente la tensione nella casa risulta altissima: i concorrenti di The Couple continuano a lanciarsi vicendevolmente frecciatine di ogni tipo, tanto che sono arrivati anche a litigare per una pastiera. Dopo l’eliminazione di Elena Barolo e Thais Wiggers, infatti, sembrano tutti nervosi e spaventati di perdere il montepremi.

Le due veline erano infatti tra le favorite e la loro presenza sembrava essere fondamentale per creare dinamiche dentro l’ex casa del Grande Fratello. Resta il fatto che al momento tutti stanno tirando fuori i denti e gli artigli, come Brigitta e Benedicta Boccoli, determinate a vincere dopo essere state le migliori della settimana. Per gli altri continuano le crisi e gli scontri con colpi bassissimi come Jasmine Carrisi che ad un certo punto si è scagliata contro Irma e Lucia Testa, furiosa dopo che queste ultime l’hanno fatta finire in nomination insieme a Pierangelo Greco. In tutto ciò, sembra che gli autori stiano mettendo il loro zampino per placare gli animi e creare un contesto soft per la finale.

Jasmine Carrisi caos a The Couple: la verità sulla storia con Pierangelo Greco

Ed è proprio a proposito di lui che nelle ultime ore è uscito un retroscena sul passato di Jasmine Carrisi, che per un certo periodo è stata proprio la fidanzata di Greco. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si era messa con lui appena prima che lui scoprisse di essere omosessuale, e nella casa di The Couple si è discusso tantissimo rispetto alla loro storia d’amore, che in realtà è stata molto breve. Intanto, anche qualcuno da fuori si sta facendo sentire, con una critica bella tosta sulle cifre utilizzate per sostenere il reality. A parlare è infatti Alex Belli, attore che si è lamentato dicendo che Mediaset sta utilizzando molto male i fondi per il programma. Sarà davvero così? Al momento non ci resta che attendere la prossima puntata di domenica 4 maggio per scoprire chi dovrà salutare questa esperienza a Canale 5.