Jasmine Carrisi “Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire”/ “Ho imparato a..”

Jasmine Carrisi torna a parlare dei suoi progetti futuri (restano in pole position la sua voglia di cantare con Al Bano e il sogno di Sanremo) ma anche di quanto sia stato complicato il suo passato all’ombra di un papà ingombrante come il Re di Cellino San Marco. Non è la prima volta che sentiamo dire di “figli di..” pronti a giurare di essere cresciuti con qualche problema proprio per via del cognome così pesante che si portano dietro ed è per questo che la giovane figlia di Loredana Lecciso ha deciso di lanciare la sua carriera musicale con solo il suo nome, Jasmine. Proprio sulla questione del nome e della vita accanto al famoso padre, la Carrisi è tornata in un’intervista rilasciata a DiPiù in cui spiega: “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”.

JASMINE CARRISI E IL SUO PASSATO UN PO’ INGOMBRANTE

Con il tempo, e con l’età, Jasmine Carrisi ha capito che deve dividere un po’ le cose e lasciar andare quello che le fa da zavorra e le impediva di essere felice ma, soprattutto, di essere sè stessa. Sempre nella stessa intervista, infatti, spiega e racconta la sua epifania: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”. Adesso è pronta a spiccare il volo inseguendo l’amore per la musica, soprattutto dopo il successo del suo primo singolo Ego, e tenendo i piedi ben piantati a terra con lo studio e l’iscrizione all’Università dopo il diploma preso ai tempi della pandemia da Coronavirus.



