Jasmine Carrisi “Fidanzata con Alessandro Greco da un anno!”/ Al Bano e la Lecciso…

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco stanno insieme da un anno. La rivelazione della diretta interessata arriva per spazzare via i pettegolezzi e i rumors sui suoi mille fidanzati per confermare che l’unico ragazzo che l’ha conquistata è proprio stato lui, il giovane che appariva con lei tra gli ulivi pugliesi dopo un lungo periodo di lockdown. I due stanno insieme ormai da un anno e non solo sono felici e contenti ma i genitori, Al Bano e Loredana Lecciso, hanno avuto modo di conoscerlo e ne sono felici. A rivelarlo è proprio Jasmine Carrisi che ad un’intervista a Intimità rivela: “Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”.

JASMINE CARRISI E ALESSANDRO GRECO, UN ANNO INSIEME E…

Il giovane Alessandro Greco non solo è pugliese proprio come Jasmine Carrisi ma è anche suo coetaneo tanto che sembra che i due si siano conosciuti proprio tra i banchi di scuola. Cosa succederà dopo il diploma e adesso che i due dovranno intraprendere il loro nuovo percorso che, magari, li porterà lontano dalla loro casa e dalla loro terra? Al momento non ci sono novità a riguardo ma l’unica cosa certa è che Alessandro Greco ha già ottenuto la benedizione di papà Al Bano e Loredana Lecciso e questo spiegherebbe la sua presenza alla corte di Jasmine dopo il lockdown.



