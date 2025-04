Forse non tutti sanno che Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, soffre da tempo il peso del suo cognome. Essere figlia di due genitori così famosi non è facile, al di là delle facili apparenze e conclusioni di chi sostiene il contrario. Nella sua esperienza a The Couple, il reality show di Ilary Blasi, la giovane cantante ha ammesso di vivere parecchi momenti di sconforto nella sua quotidianità, anche se agli occhi esterni alcune sue esternazioni possano sembrare incomprensibili.

“Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere”, aveva confidato nel reality di Canale 5. La ragazza, che sta cercando di farsi strada nel mondo della musica, avverte la pressione e di tanto in tanto sente il bisogno di sfogarsi. “C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata”, le parole amare di Jasmine.

Jasmine Carrisi i momenti difficili e l’amore diventato amicizia con Pierangelo Greco

Inevitabilmente, essere la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, ha portato Jasmine Carrisi ad essere una delle figlie d’arte più chiacchierate di Italia. E tra presunti gossip, ospitate in tv e social, è diventata molto popolare. “Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente”, ha confidato la ragazza in tv.

Un disagio da non sottovalutare, che ribalta le apparenze e mette in evidenza uno stato d’animo non sempre al cento per cento per la giovane cantante. Nella sua vita, oggi, pare non esserci spazio per un amore, anche se in passato ha avuto una relazione con Pierangelo Greco, oggi diventato suo migliore amico e “partner” a The Couple.

