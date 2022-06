Jasmine Carrisi, figlia Al Bano/ “Ritocchi? Una cosa l’ho rifatta…”

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano: un rapporto speciale

Jasmine Carrisi è la figlia del celebre cantante Al Bano e di Loredana Lecciso. Padre e figlia sono molto legati, hanno cantato spesso l’uno al fianco dell’altra e insieme e hanno lavorato a diversi progetti. Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, sappiamo che è molto attenta alla forma fisica e alla valorizzazione estetica. Non ha mai nascosto di aver fatto ricorso a qualche ritocchino, pur senza esagerare perché è importante sapersi accettare e non stravolgere il proprio aspetto. La cantante, proprio in una intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, ammettendo di aver dato una sistemata alle labbra.

“Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili”, ha raccontato la figlia di Al Bano al noto settimanale. “Non sono una che cerca la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”. Nell’occasione dell’intervista, Jasmine Carrisi ha parlato della sua vita privata, spiegando di essere felicemente single e di non essere affatto ossessionata all’idea di accasarsi o di doversi sposare presto: “Alla mia età è troppo presto per ipotecare il futuro e il matrimonio non è nei miei pensieri. Se dovessi incontrare il ragazzo giusto, probabilmente, cambierei idea ma per adesso direi che sto bene da single”, ha precisato la ragazza.

