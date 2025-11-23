Al Bano e Jasmine Carrisi, papà e figlia si raccontano a Verissimo tra emozione, aneddoti e curiosità sul loro splendido rapporto.

Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi hanno scelto il salotto di Verissimo per raccontare il loro personale rapporto con aneddoti, dedica che toccano il cuore e messaggi da parte degli affetti che hanno reso l’atmosfera ancor più speciale. La prima a prendere la parola è stata la giovane che ha messo in evidenza come, forse rispetto al passato, negli ultimi anni abbia riscoperto proprio l’intesa con il cantautore: “Ora siamo più legati di prima”.

Pietro Orlandi: “Vaticano sa cosa è successo a mia sorella Emanuela”/ “Le piste di Londra e Casa del Jazz…”

A prendersi la scena è poi Loredana Lecciso, compagna di Al Bano e mamma di Jasmine Carrisi. Per loro arriva una toccante lettera a Verissimo, una dichiarazione d’amore che vale per entrambi e che certamente avrà commosso anche gli appassionati: “Il nostro rapporto ha resistito ai momenti difficili, quelle circostanze che hanno rivelato la sua reale tenuta…”. Inizia così la moglie del cantautore per poi riferirsi a Jasmine: “Sono consapevole di non essere stata una mamma perfetta ma per voi ho sempre fatto tutto con il cuore”.

Elena Sofia Ricci: “Felice di aver perdonato papà in tempo”/ “La scelta di nascondere gli abusi…”

Jasmine Carrisi piange a Verissimo: “Quando papà è stato male…”

Loredana Lecciso ha sottolineato, parlando del suo compagno marito Al Bano, la capacità di essere accogliente e generoso: “La sua naturalezza mi ha ispirato, è una roccia”. Da questo punto si collega proprio il cantautore – a Verissimo – per sottolineare come la vera forza sia emersa nei momenti difficili: “…C’è stato quel periodo della malattia: cancro, infarto, ischemia: “Ma cosa ti ho fatto di male?”, ho pensato rivolgendomi a Dio, poi è avvenuto un miracolo e ora sono più forte che mai”. Il racconto colpisce dritto al cuore di sua figlia, Jasmine Carrisi, che non riesce a trattenere le lacrime quando incalzata da Silvia Toffanin sui quei momenti di grande apprensione: “Come ho vissuto quei momenti? Ancora adesso non riesco a parlarne…”.

Alessandra Cuevas: “Minacciata per non parlare degli abusi a 8 anni”/ “Quando mamma è stata uccisa…”

Prima di chiudere la simpatica e toccante intervista di coppia con il papà Al Bano, Jasmine Carrisi si è raccontata anche a proposito della sua vita sentimentale: “Se ho un fidanzato? Ho il cuore impegnato da qualche mese…”. Il cantautore confessa di non essere a conoscenza di nulla, scoprendo sul momento l’attualità sentimentale di sua figlia: “Quanti anni ha? 23!”.