Jasmine Carrisi, figlia Loredana Lecciso e Al Bano/ “Avrei voluto conoscere Ylenia”

Ieri, 20 maggio, Al Bano ha compiuto 78 anni. Il cantante ha festeggiato l’importante traguardo insieme ai figli Jasmine e Al Bano Jr detto “Bido”, tornato a Cellino San Marco dalla Svizzera dove studia. “Io e mio padre siamo complici, tra di noi non ci sono frasi fatte, per lui è più importante essere sincero a tutti i costi, piuttosto che farmi complimenti gratuiti”, ha detto al Corriere della Sera la figlia Jasmine, con cui il cantante pugliese ha condiviso la poltrona di The Voice of Italy Senior. Oggi la giovane figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è pronta a debuttare nel mondo della musica: “Mentre mio fratello è stato alla larga dal mondo artistico dicendo “ci sono fin troppi cantanti in famiglia”, io ho sempre saputo che avrei fatto questo”. Il suo brano di esordio è “Calamite”, il titolo l’ha scelto il papà.

Jasmine Carrisi e la famiglia allargata di Al Bano

Jasmine Carrisi, 19 anni, è nata con la musica: fin da piccolissima ha seguito le tournée del padre Al Bano, che chiudeva i concerti cantando l’ultima canzone con lei e Bido. Per Jasmine la famiglia è tutto, nonostante il cognome “ingombrante” che si porta dietro: “La famiglia è il legame su cui conto di più, non c’è amicizia che tenga”. È molto legata alla sorella Brigitta, prima figlia di Loredana Lecciso, da cui presto si trasferirà a Milano, e anche a Yari Carrisi, primogenito di Al Bano e Romina Power, che condivide con lei la passione per la musica. Jasmine ha un bel rapporto anche con Romina con cui parla di Los Angeles, dove sogna di trasferirsi. Avrebbe anche voluto conoscere Ylenia. Al Bano ha dato vito a una grande famiglia allargata: “Siamo meno peggio di come ci dipingono”, ha commentato sul Corriere della Sera. Jasmine pensa al suo futuro e alla sua carriera ma è certa che non farà mai un detto con papà Al Bano.

