Jasmine Carrisi/ Foto da bambola della figlia di Al Bano: “Ti accendo e ti spengo…”

Jasmine Carrisi è sempre più simile alla madre, è bellissima, per alcuni addirittura un mix tra Ilenia e Romina, quasi perfetta. Tutti questi commenti messi insieme creano scompiglio e innalzano lo status della bella figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Dimenticate la piccola paffutella dagli occhi come il mare e i capelli d’angelo, adesso Jasmine Carrisi è diventata una donna e sui social posa in versione bambola facendo girare la testa ai tanti fan che la seguono numerosi e che, adesso, la invitano a seguire la strada dello spettacolo e diventare attrice. Lo farà? Forse sì visto che già in passato non ha fatto mistero della sua voglia di seguire la vita del successo, ma basterà davvero essere la “figlia di..” per arrivare lontano? Al momento la sua passione è la musica ma sicuramente non mollerà la presa seguendo quelle che sono le orme della madre, Al Bano permettendo (forse).

LA FOTO DA BAMBOLA SU INSTAGRAM

L’età di Jasmine Carrisi avanza e questo si riflette anche nelle foto che la stessa posta tutti i giorni su Instagram e, in particolare, quella di oggi in cui appare sensuale con il suo sguardo perso nel vuoto e le sue labbra carnose. In molti ci hanno messo il carico da novanta accusandola di aver un po’ esagerato con i ritocchini ma lei risponde sempre a tono a tutti senza mai tirarsi indietro. La stessa foto che potete vedere subito sotto è stata accompagnata da una didascalia che lascia pensare a tutto o a niente: “Ti accendo e ti spengo come la play”. Non sappiamo bene se ci sia un fortunato pretendente al quale la Carrisi ha dedicato la foto e la dedica ma sicuramente in molti oggi, in questo caldo sabato, hanno perso la testa per lei.

Ecco la foto postata su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA