Jasmine Carrisi/ Giudice in coppia con papà Al Bano ma scoppia la polemica!

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso e se fino a qualche tempo posava insieme ai suoi genitori per copertine e articoli sui settimanali del gossip, adesso è pronta a rubare la scena a tutti e posare da sola. Jasmine Carrisi balla e canta da sola, è proprio il caso di dirlo, perché è pronta a seguire le orme del padre, ugola d’oro della musica italiana conosciuto nel mondo, e proprio nei mesi scorsi ha lanciato il suo primo singolo che ha raccolto un discreto successo. La bella biondina con gli occhi del color del mare, ha davvero tutte le carte in regola per fare bene e se nelle scorse settimane ha ammesso di sognare il Festival di Sanremo magari in coppia con il padre, da questa sera sarà al suo fianco in un’altra avventura, sempre musicale, The Voice Senior condotto da Antonella Clerici.

Jasmine Carrisi a The Voice Senior, diventa giudice in coppia con papà Al Bano e…

Toccherà proprio a Jasmine Carrisi sedere alla destra del padre e comporre il team Carrisi che si occuperà di un gruppo di cantanti che sognano la gloria, proprio come la bella pugliese. Lei e il padre saranno unico giudice ma questo non ha messo a tacere gli hater e gran parte del pubblico che non vede in Jasmine una persona o artista in grado di giudicare ragazzi pronti a tutto per attirare l’attenzione nel mondo della musica. Nonostante le polemiche, Antonella Clerici ha confermato la bravura del team padre-figlia, e lo stesso ha fatto Al Bano contento di vivere questa avventura al fianco della figlia. Jasmine Carrisi vivrà al massimo questo suo momento tenendo sempre ben presente che nella sua vita c’è un Piano B che si chiama studio e laurea, tutto quello che arriverà in mezzo sarà ben accetto, questo è sicuro. E la vita privata? Jasmine Carrisi è fidanzatissima con un conterraneo e coetaneo, il bell’Alessandro Greco che spesso posa con lei sui social e che i suoi genitori hanno già approvato. Una vita a gonfie vele, quindi, in barba al gossip e alla malelingue.



