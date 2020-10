Jasmine Carrisi ha un fidanzato?/ Foto in camera da letto con un misterioso ragazzo

Jasmine Carrisi si è fidanzata? La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è una giovane donna con tanti sogni da realizzare. Dopo il debutto nel mondo della musica, continua a condurre la propria vita dividendosi tra lo studio come mostra una storia pubblicata da lei stessa su Instagram in cui è alle prese con un libro e gli amici. A 19 anni, anche Jasmine non rifiuta l’amore e la foto pubblicata tra le storie di Instagram in cui mostra un ragazzo non è passata inosservata ai fans. Nella foto in questione, scattata in camera da letto e pubblicata dal portale Chenews, Jasmine mostra un ragazzo di nome Alessandro aggiungendo due parole importante “love you”. Jasmine, dunque, ha trovato l’amore?

JASMINE CARRISI, CHI E’ IL RAGAZZO MISTERIOSO CON LEI SU INSTAGRAM?

Bellissima e giovane, Jasmine Carrisi ha trovato l’amore. Sui social, pur essendo molto presente, non condivide molto della sua vita privata. La foto del misterioso ragazzo ha così scatenato i rumors sulla sua vita sentimentale anche se, a 19 anni, Jasmine potrebbe aver trovato un ragazzo che la fa stare bene. Dalla foto, Alessandro sembrerebbe avere la sua stessa età. Sarà davvero il suo amore o semplicemente un amico a cui è legata da un profondo affetto? In attesa di scoprirlo, su Instagram, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso continua a ricevere complimenti. “Che bella che sei”, “Meravigliosa”, Stupenda“, le scrivono i followers, ma non mancano anche le critiche. Agli haters, però, risponde sfoggiando il suo meraviglioso sorriso e la serenità che le regala la sua famiglia unita.



