Jasmine Carrisi “ho preso il Covid”/ Il padre Al Bano: “l’abbiamo dovuta segregare”

Jasmine Carrisi come sta? Tanta preoccupazione per papà Al Bano e la mamma Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi e giudice di The Voice Senior ha contratto il Covid. La primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha preso il Coronavirus e l’ha annunciato tramite i suoi canali social. “Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una mer…, sto malissimo. Però passerà, spero presto” – ha detto la figlia d’arte che è stata segregata in casa nella tenuta di Cellino San Marco dove vive con i genitori.

AL BANO "MIA FIGLIA JASMINE STA MALE!"/ Positiva al Covid, lei: "Sto una mer*a"

Tanta preoccupazione per papà Al Bano e la mamma Loredana Lecciso, anche se le condizioni della ragazza non fanno preoccupare più di tanto. “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus” – ha detto Al Bano sottolineando che la figlia si era fatta la prima dose di vaccino. Parlando proprio di vaccini, il padre ha sottolineato l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per sconfiggere questo maledetto virus che da circa due anni ha cambiato le vite di tutti noi.

Al Bano e Jasmine Carrisi/ Esclusi da The Voice: "lei è dispiaciuta, ma è giovane"

Al Bano e Jasmine Carrisi esclusi da The Voice Senior 2

Non solo, Al Bano è anche favorevole alla messa in pratica del Green Pass dicendo: “tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate. Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!”. Intanto è confermata l’assenza sia di Al Bano che della figlia Jasmine dalla prossima edizione di The Voice Senior. I due sono stati sostituti da Orietta Berti con grande rammarico da parte del cantante di Cellino San Marco che ha detto: “mi piacerebbe sapere il motivo eppure il programma andava benissimo. Onestamente non l’ho capito!”.

