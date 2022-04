Jasmine Carrisi, il fidanzato è Alessandro Greco?/ Foto social insieme sparite…

Jasmine Carrisi e l’ultimo fidanzato Alessandro Greco

Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, sarà ospite di Domenica In insieme al padre con il quale si esibirà sulle note di Nessuno. La giovane figlia d’arte si è fatta conoscere sul piano musicale grazie al suo singolo “Ego” per poi fare il suo esordio anche in tv proprio accanto al papà, in occasione di coach di The Voice Senior. La sua popolarità da allora è stata un crescendo ed in tanti si sono interessati anche alla sua vita privata. La giovane Jasmine è attualmente fidanzata?

Nel maggio del 2020, in pieno lockdown, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso aveva mostrato su Instagram il suo nuovo amore. Alla vigilia del suo 19esimo compleanno, Jasmine aveva pubblicato alcuni scatti che la ritraevano in compagnia del fidanzato Alessandro Greco, sullo sfondo dei magnifici ulivi della tenuta di famiglia, a Cellino San Marco, dove la ragazza aveva trascorso la quarantena insieme ai genitori. Secondo le poche informazioni trapelate proprio dai social, i due avrebbero iniziato a frequentarsi dal febbraio precedente dal momento che in una foto social del periodo erano ritratti in atteggiamenti intimi.

Jasmine Carrisi è single? Sui social tutto tace…

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco sono ancora fidanzati? La domanda sorge spontanea dal momento che dei due sarebbero sparite le foto sui rispettivi social. Pur seguendosi a vicenda su Instagram, infatti, non trapela più alcuno scatto insieme. Che la storia tra i due sia già finita? Prima che Jasmine rendesse nota la sua relazione con il giovane pugliese, si era sparsa la voce di una frequentazione della ragazza con il figlio di Biagio Antonacci. Una fake news che tuttavia la stessa figlia di Al Bano aveva provveduto a smentire prontamente per poi palesarsi con le foto che la vedono in compagnia di Greco.

Secondo ciò che era emerso, la famiglia di Jasmine Carrisi aveva accolto a braccia aperte il giovane fidanzato Alessandro Greco. Tuttavia il fatto che siano spariti i loro scatti social insieme fa presagire la fine della loro relazione la quale avrebbe superato il lockdown – a differenza di molte altre coppie entrate invece in crisi – ma probabilmente non avrebbe poi trovato ulteriore terreno fertile per poter progredire. La giovane Jasmine è dunque single? O nella sua vita c’è un nuovo fidanzato segreto che questa volta ha deciso di non rendere noto sui social? Le intanto si tiene impegnata con la musica, la sua grande e vera passione.











