Jasmine Carrisi/ Il suo lato inedito e romantico: “Sono commossa per…”

E alla fine Jasmine Carrisi è stata promossa. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si prepara a vivere il suo Natale in famiglia tornando nella sua Puglia con i suoi fratelli e i suoi genitori ma sembra proprio che lo farà arricchita di un’esperienza che avrebbe potuto distruggere la sua carriera buttandola in pasto alle critiche. Alla fine Jasmine Carrisi ha fatto quello che non riesce bene alla sua mamma in tv, essere sé stessa. Proprio questo l’ha premiata in questa settimana in risposta a tutti coloro che le hanno dato contro, sui social e non solo, aspettando di vederla in azione proprio al fianco del padre Al Bano in The Voice Senior alla corte di Antonella Clerici. Il programma ha fatto un botto di ascolti anche grazie a quello che i due pugliesi ci hanno regalato tra piccolo battibecchi, battute e commozione, proprio come è successo con la brava Perla, colei che è riuscita a commuovere Jasmine Carrisi che ha commentato: “Hai brillato più della tua giacca”.

Jasmine Carrisi travolta dalle polemiche?

Proprio sui social, Jasmine Carrisi ha risposto ai suoi fan in una serie di dirette in cui ha detto la sua anche riguardo alle critiche che l’hanno travolta per la partecipazione al programma: “Le critiche mi pesano? No, raga, zero. Anzi mi diverto un sacco a leggerle perché al 99% sono commenti stupidi senza un senso. Anzi, se volete, ve ne posto qualcuno. Tipo…’Eh ma fai le linguacce nelle foto quindi mi stai sulle palle’ ed io ho risposto: ‘Ma in che senso?’”. Sicuramente il suo sarà un Natale diverso perché inizierà forte di questa esperienza al fianco del padre, quale sarà la sua prossima missione?



