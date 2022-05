Jasmine Carrisi “Io mamma? Forse tra vent’anni”/ “Fidanzato? Ora mi piace stare sola”

Jasmine Carrisi si racconta a Generazione Z

Come sono cambiati gli abbracci dopo la pandemia Covid? Jasmine Carrisi lo racconta nella sua canzone “Calamite”, con cui fa il suo debutto ufficiale nella musica e che ha presentato a Generazione Z, il programma di Rai 2 condotto da Monica Setta andato in onda martedì. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power si è fatta intervistare per la prima volta da sola, senza i suoi genitori, a cui peraltro la conduttrice è legata essendo amica. Così ha svelato che nei loro incontri aveva notato che Jasmine era molto legata alla madre, anche se sul cellulare l’ha salvata col nome “Ansia”.

Jasmine Carrisi, il fidanzato è Alessandro Greco?/ Foto social insieme sparite…

«Era così fino a un mese. Lei è una mamma molto apprensiva, io sono uno spirito libero e abbiamo idee molto differenti. Siamo molto diverse, somiglio più a papà, ma i colori ingannano», ha spiegato Jasmine Carrisi. Monica Setta ha raccontato un altro episodio, relativo ad un caso in cui Loredana Lecciso la stava chiamando, ma Jasmine non rispondeva, quindi era arrivata a rivolgersi alla polizia perché visto che nell’audio che le aveva mandato la figlia prima di riprendere le lezioni aveva sentito un’ambulanza.

Al Bano: "Io e Jasmine esclusi all'ultimo da The Voice Senior"/ "Non l'ho capita..."

Jasmine Carrisi su maternità e amore…

Jasmine Carrisi ha parlato anche del rapporto col padre: «Mi piaceva tanto seguirlo in giro, viaggiare per il mondo. Mi ha anche trasmesso quell’amore. Vivendo i suoi spettacoli dietro le quinte, mi ha trasmesso l’amore per il canto e lo spettacolo». Però ha anche un piano b, infatti sta studiando per quello. «Mi piacerebbe gestire il marketing dell’azienda, sto studiando per quello», ha dichiarato a Generazione Z. A proposito del successo del padre ha spiegato che non è facile avere il cognome Carrisi: «Ultimamente mi concentro sui vantaggi. Anche se non si direbbe dall’esterno, ci sono anche tanti contro. Ci sono pregiudizi, gente che pensa sia raccomandata».

Al Bano "Sarò a Ballando con le Stelle"/ La figlia Jasmine Carrisi: "Farei un talent"

Sul suo futuro, invece, ha spiegato: «Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora è lontana anni luce». Neppure l’amore vede all’orizzonte: «Anche lì penso che per i prossimi vent’anni… Mi piace stare da sola». A confermare la fine della relazione con Alessandro Greco è stata Monica Setta, anche se non l’ha nominato esplicitamente: «Finita la storia d’amore con questo ragazzo delizioso…», ha detto infatti la conduttrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA