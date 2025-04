C’è anche Jasmine Carrisi tra le protagoniste di The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi. La figlia di Al Bano ormai è di casa in tv e ha rotto il ghiaccio con grande disinvoltura e brillantezza. In questi primi giorni non è passata inosservata l’affinità con Antonino Spinalbese, ex gieffino che partecipa in coppia con l’ex calciatore Andrea Tabanelli. Tra i due sembra esserci una certa intesa e sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto bacio.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono baciati a The Couple?/ Spunta la segnalazione ma lui spiazza

Vedremo cosa accadrà tra la giovane cantante e l’ex compagno di Belen Rodriguez; di sicuro la figlia di Al Bano vuole vivere con leggerezza tutto quel che accadrà durante il reality. In coppia con l’amico Pierangelo Greco, Jasmine sta facendo di tutto per farsi conoscere, lasciare il segno ed arrivare ad un pubblico sempre più ampio.

The Couple, tensioni tra Giorgia Villa e Jasmine Carrisi? "Non si sopportano"/ Botta e risposta fa discutere

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e i presunti ritocchini estetici: la smentita con ironia

Ma chi è e cosa sappiamo di Jasmine Carrisi? Oltre ad essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è una cantante in rampa di lancio, ma anche ormai un personaggio televisivo. Con il papà partecipò al talent show di Rai Due The Voice Senior, affiancandolo nel ruolo di coach. Per quanto riguarda invece il suo percorso artistico ha diversi singoli all’attivo e grandi progetti per il futuro.

Sui social, ovviamente, è seguitissima e tra presunti ritocchini estetici e foto sgargianti è spesso subissata dalle malelingue. Alcuni hater la punzecchiano costantemente, dunque, a caccia di conferme o smentite sui presunti interventi. “Quando rivedo le mie foto prima di aver rifatto zigomi, labbra, rinoplastica, faccette, seno, botox non mi riconosco neanche”, ha risposto con ironia, non molto tempo fa, la bella di casa Carrisi. Un’ironia nel rispondere alle critiche che denota indubbiamente grande intelligenza.

Elena Barolo contro Laura Maddaloni a The Couple: "Abituata a ingannare"/ "Spigolosa e molto falsa"