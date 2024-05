Jasmine Carrisi, l’ex fidanzato Alessandro Greco: perché è finita?/ Il rapporto con Pierangelo Greco

Jasmine Carrisi prenderà questa sera il testimone di suo padre Al Bano al banco dei giudici di Io Canto Family 2024. Il cantante, per via di alcuni impegni professionali, non potrà prendere parte alla seconda puntata e in suo soccorso arriverà proprio la sua amata figlia. Occasione ghiotta per scoprire e approfondire alcune curiosità che riguardano Jasmine Carrisi, con particolare riferimento alla sua vita sentimentale.

Jasmine Carrisi è fidanzata? A questo interrogativo, seppur in maniera sibillina, la figlia di Albano ha risposto in una recente intervista a Verissimo dove ha lasciato intendere di essere attualmente single ma pronta a tuffarsi senza remore in una nuova situazione sentimentale. Ma chi sono gli amori del passato? Tra le liaison più recenti spicca quella con l’ex fidanzato Alessandro Greco con il quale purtroppo ha maturato la decisione di prendere strade separate.

La storia d’amore tra Jasmine Carrisi e l’ex fidanzato Alessandro Greco risale ai primi mesi del 2020 ma, a dispetto delle speranze, non c’è stato un lieto fine. Sempre a Verissimo la giovane cantante ha raccontato di aver presentato un solo fidanzato a suo padre Albano e molti hanno intuito che si riferisse proprio alla sua ultima relazione. “Era un bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche i genitori, una bella famiglia. Perché è finita? Non ero pronta, avevo bisogno dei miei spazi, di creare la mia personalità da sola”.

Tra gli amori del passato di Jasmine Carrisi spicca anche il rapporto con Pierangelo Greco: parliamo però di una breve liaison risalente a prima che il noto tiktoker scoprisse il suo orientamento sessuale. Insieme hanno però avuto la maturità di mutare le basi di quel rapporto e oggi possono dirsi letteralmente migliori amici: “La mia storia eterosessuale con Jasmine? E’ vero, siamo stati fidanzati; però adesso lei è la mia migliore amica”.











