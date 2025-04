Jasmine Carrisi in crisi a The Couple

Prime frizioni nella casa di The couple tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Pur essendo migliori amici e conoscendo tutto l’uno dell’altra, la convivenza forzata sta mettendo a dura prova il rapporto soprattutto perché Pierangelo comincia ad essere infastidito dall’atteggiamento della figlia di Albano e Loredana Lecciso. Quest’ultima è in forte crisi e, sin dai primi giorni nella casa, ha cominciato a parlare dell’ex fidanzato con cui ha vissuto una storia durata tre anni e che è finita lasciando l’amaro in bocca a Jasmine che avrebbe preferito mantenere un rapporto civile.

Tra i due, invece, non c’è più alcun contatto e, a The Couple, ha più volte ribadito di soffrire per tale situazione. Se, inizialmente, Pierangelo ha ascoltato gli sfoghi dell’amico provando anche a darle dei consigli per reagire e godersi l’esperienza nel reality, nelle scorse ore, ha scelto di essere duro.

Il rimprovero di Pierangelo Greco a Jasmine Carrisi

In giardino, insieme a Laura Maddaloni, l’argomento si riapre e Pierangelo decide di dire apertamente il proprio pensiero esortando l’amica a non parlare più del suo ex fidanzato perché in questo modo continua a dargli importanza. “A me dispiace essere così duro” continua Pierangelo “Ma so che questo è l’unico modo per volerti bene!“, dice il ragazzo.

Jasmine, pur apprezzando il consiglio dell’amico, ammette di fare fatica a tenere tutto dentro spiegando che preferisce parlarne e tirare tutto fuori. Secondo Laura Maddaloni, in quei momenti, Jasmine avrebbe bisogno solo di un abbraccio dell’amico Pierangelo che, infine, dà un ultimo consiglio alla migliore amica. “Quando ti viene quel nome, pensa ad altro!” le suggerisce. Jasmine incassa ma non sembra essere sulla stessa linea d’onda dell’amico.

