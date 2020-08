Jasmine Carrisi: “Mia madre Loredana paranoica!”/ “Sanremo 2021? Temo quel palco…”

Jasmine Carrisi si è diplomata ed è lanciatissima verso il suo futuro. In pochi mesi la sua vita si è rivoluzionata e si rivoluzionerà ancora. Dopo il diploma la attende l’Università in quel di Milano a poche settimane dal suo primo successo musicale, il singolo Ego, le rivoluzioni termineranno qui? Chi la conosce bene è pronto a scommettere di no soprattutto perché in questi mesi la bella figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha pensato bene di perseguire il suo sogno, ovvero la musica, ma di non lasciarsi alle spalle il famoso piano B, quello che la porterà a studiare e lasciare Cellino San Marco e il suo nido sicuro. La bella Jasmine è pronta a spiccare il volo usando le sue ali tanto da presentarsi spesso solo con il suo nome e tralasciando l’ingombrate cognome ma cosa ne sarà del suo rapporto con i genitori?

JASMINE CARRISI TEME IL PALCO DI SANREMO E…

In un’intervista al settimanale Voi, la bella pugliese conferma l’ottimo rapporto con Loredana Lecciso anche se preferisce ritenerla più una madre che un’amica. In particolare, Jasmine Carrisi spiega: “La considero più una mamma che un’amica. Mi segue molto, ma è anche un po’ paranoica”. E riguardo al padre e alla sua carriera musical ammette che il Festival di Sanremo è un sogno immaginarsi poi salire su quel palco insieme ad un’icona come Al Bano Carrisi, cosa ci sarebbe di meglio? Quando si parla della kermesse, però, Jasmine ammette: “Quel palco un po’ mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta. Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E’ ancora troppo presto per affrontare questa esperienza”. La seconda edizione firmata da Amadeus potrebbe essere un trampolino di lancio per lei?



