Jasmine Carrisi: “Non è colpa mia se sono ‘raccomandata’!”/ “Romina e Cristel? Ecco chi scelgo…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata impreziosita dal brio e dalla simpatia di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ma che da tempo si è creata un proprio spazio nel mondo dello spettacolo al di là del cognome altisonante. L’intervista è iniziata con il gioco delle presentazioni: la giovane si è infatti cimentata nell’offrire a Caterina Balivo un ritratto personale dei suoi genitori al netto di simpatici aneddoti tra mondo dei social e adolescenza.

“Mio padre? A volte lo chiamo papà e altre Al Bano e lui non si dispiace, è super moderno; ha un carattere forte ed ha un’etica del lavoro, è incredibile. Se ci confidiamo? Certo, io lo faccio entrare anche nel mondo dei social, nelle canzoni delle nuove generazioni, è super moderno!”. Questo il ritratto di Jasmine Carrisi a proposito di suo padre, sul quale ha aggiunto: “Lui ascolta, segue, gli interessa capire però non è per niente social, l’abbiamo convinto a prendere un telefono di nuova generazione; prima andava in giro con il telefono di quelli con i tasti piccoli… Meglio come cantante!”.

Caterina Balivo ha poi incalzato Jasmine Carrisi a proposito di sua madre – Loredana Lecciso – raccontando di come da ragazza l’avesse rinominata sul cellulare “Ansia”. “Mia madre è molto apprensiva; non lo voglio dire però… due scatoloni! Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello. Ad esempio tornavo a casa con i capelli viola, mi facevo i piercing senza dire nulla”. La giovane cantante ha poi ricordato il momento in cui si è resa conto di essere figlia di due genitori piuttosto noti. “Mi ricordo che era un po’ prima di quella gogna mediatica, però comunque c’era sempre del gossip. Alla fine nemmeno con cattiveria mi facevano delle domande ed era comunque difficile, tipo se i miei genitori stessero insieme; non è una domanda che normalmente si fa ad una persona”.

Avviandosi verso la chiusura dell’intervista, Jasmine Carrisi si è poi espressa con disinvoltura e tranquillità a proposito delle accuse di essere “raccomandata” in quanto figlia di due volti noti, per l’appunto Al Bano e Loredana Lecciso. “Capisco perché si accaniscono ma allo stesso tempo da casa dovrebbero capire che non possono farmi una croce se ho anche io la passione per la musica e ho un cognome importante. Riconosco che mi da visibilità in più ma non posso cancellarlo…”. Infine, parlando del rapporto con le sorelle ha raccontato: “In questo periodo passo tantissimo tempo con Romina, comunque mi sento anche con Cristèl che però adesso è mamma full time quindi la sento meno”.











