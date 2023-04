Jasmine Carrisi: “Non sono stata raccomandata da papà Albano”/ “Con mamma litigo”

Jasmine Carrisi, ospite di “Generazione Z”, racconta quanto la musica l’abbia aiutata nel rafforzare la propria autostima: “Quando ero più piccolina ero molto più insicura. Ho acquisito più sicurezza e quello mi ha aiutato tanto. Avere un obiettivo ti porta però ad accrescere la fiducia in te stesso”.

Nata dall’amore tra Albano e Loredana Lecciso, Jasmine ha una famiglia allargata, composta anche dalla figlia della mamma e dai fratelli da parte del papà: “La mia non è una famiglia tipica ma ho tanti fratelli e per alcune cose parlo con Romina, per altre con Cristel. Mi sento molto tutelata, anche perché sono più grandi di me. Ci sono stati dei momenti di separazione legati anche alla distanza. Ad esempio Cristel vive in Croazia, un’altra a Roma… La distanza non ha aiutato ma se poi c’è un rapporto profondo, lo recuperi. Competizioni con i miei fratelli? Facciamo generi molto diversi. Comunque se hai genitori in questo mondo è difficile uscirne fuori. Io ad esempio sono cresciuta in tour con papà. Il mio sogno è sempre stato cantare. In alternativa mi sarebbe piaciuto studiare psicologia“.

A “Generazione Z”, Jasmine Carrisi spiega quanto abbia faticato per farsi strada nel mondo della musica: “Sarebbe stato più semplice per me fare un altro lavoro. A me non piace quando ci sono delle critiche per quello che faccio che non sono costruttive. Le critiche gratuite sulla musica mi feriscono. Poi anche quelle sull’aspetto, ma quelle non mi toccano molto. Mi toccano più quelle sulle mie canzoni. Io non sono stata raccomandata da papà. Io non metto in dubbio che se non fossi stata figlia di Albano non avrei avuto così tanta risonanza mediatica”.

La giovane cantante racconta poi il legame con Loredana Lecciso: “Con mamma ho un rapporto molto stretto, mi rivolgo a lei per qualsiasi cosa anche se abbiamo caratteri completamente diversi. Quando ero piccolina non volevo che lei partisse quindi la costringevo a lasciarmi un anello così ero convinta che tornasse. Con mamma litighiamo molto per una questione caratteriale. Lei è attenta e precisa al dettaglio mentre io non sono molto organizzata quindi mi deve stare anche molto dietro“.

Se Albano non era d’accordo sul fatto che Jasmine Carrisi intraprendesse la carriera da cantante, non è stato lo stesso con Loredana Lecciso, che invece non ha mai ostacolato la passione della figlia: “Mamma era d’accordo che io intraprendessi questa strada negli ultimi anni. Ma lei ci tiene tanto allo studio. Anche papà. Una volta ho deciso di chiudere con lo studio e papà mi ha vietato di fare spettacolo finché non avrei finito scuola. Io avrei voluto cominciare molto presto, già a 10 anni. Ma loro me lo hanno impedito. A settembre pubblicherò un album. A Sanremo potrei provare ad andare tra qualche anno”.

