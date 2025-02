Jasmine Carrisi entra al Grande Fratello? Sono ormai anni che la nipote di Amanda Lecciso è una delle papabili concorrenti, eppure non ha mai voluto accettare l’invito. Dopo la splendida sorpresa fatta alla zia, ha però ammesso di non scartare completamente l’idea di far parte del cast. La ragazza ha detto che le piacerebbe fare un’esperienza come concorrente, oppure andare a trovare di nuovo Amanda. Poi si è anche sbilanciata su chi sono i suoi gieffini preferiti di quest’anno, Helena Prestes e Javier Martinez, tanto che aveva chiesto a sua zia di salutarglielo.

Cosa frena Jasmine Carrisi dal diventare una concorrente del Grande Fratello? Che ci crediate o no, il suo problema sono i capelli. La ragazza ha spiegato di essere in crisi per via delle extension che ha sia ai capelli che alle ciglia. Ha paura che se dovesse entrare nel reality, nessuno gliele curerebbe! Non solo, Jasmine Carrisi ha anche dichiarato di temere il peggio per la sua reputazione: “Poi ho paura di dire cose volgari e di essere cancellata per quello che dico”. Saranno davvero i capelli a fermarla da questa esperienza?

Nelle ultime ore corre un rumor secondo il quale Jasmine Carrisi potrebbe entrare a far parte del Grande Fratello. La nipote di Amanda Lecciso ha poi confessato di avere un altro problema, non riesce a smettere di guardare il telefono: “Inoltre ho una dipendenza molto forte dal telefono.”, ha confessato: “Dovessi entrare non so se darei una grande mano nelle pulizie. Certamente pulirei i piatti perché mi piace farlo e mi rilassa, però non so cucinare”. Invece, nel 2022 Jasmine Carrisi aveva confessato che in futuro le sarebbe piaciuto partecipare a Ballando con le Stelle.

Putroppo, però, fino ad ora nessuno l’ha mai invitata come concorrente. Poi si era sbilanciata anche sul Festival di Sanremo confessando che le sarebbe piaciuto partecipare e che quello è il sogno di ogni cantante. Jasmine Carrisi non ha mai nascosto nulla sui suoi ritocchini e ha anche ammesso di aver fatto il filler alle labbra, ma solo quello. Il suo rapporto con le critiche? Cambiato decisamente nel corso degli anni. Se da piccola la ferivano, oggi ha sviluppato la giusta maturità per riceverle mantenendo il distacco. Che dire, riusciremo finalmente a vederla nella casa del Grande Fratello?