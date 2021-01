Jasmine Carrisi “Papà Al Bano pronto per la trap”/ Video RTL 102.5: “La ascolta e…”

Al Bano con un trapper, lo immaginereste? Forse no, ma questo è il sogno della figlia Jasmine Carrisi. Ne ha parlato tempo fa, da allora non ha smesso di sperare che ciò accada. «Da anni glielo chiedo, vorrei tantissimo che facesse un featuring con un trapper», ha ribadito la figlia del cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso nell’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5. In collegamento proprio dalla Puglia, la giovane di casa Carrisi ha anche rivelato al noto giornalista e conduttore radiofonico che Al Bano sarebbe pure pronto per un’esperienza musicale di questo tipo.

«Le lezioni le prende già perché io ascolto sempre musica, dalla mattina alla sera, quindi conosce ormai tutta la scena trap», ha scherzato Jasmine Carrisi. Quando però gli è stato chiesto di esprimere una preferenza tra il padre e gli altri giudici di The Voice Senior – cioè Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – ha preferito glissare. «Sono generi talmente diversi, non me la sento di dare un giudizio».

JASMINE CARRISI E LA PASSIONE PER LA MUSICA TRAP

A conferma del fatto che ascolta sempre musica trap, Jasmine Carrisi in una delle “stories” pubblicate su Instagram risponde ad una domanda di un fan, che le chiedeva se avesse mai fatto una playlist su Spotify, e in sottofondo si sente proprio una canzone trap. Tra l’altro, proprio sui social ha ricondiviso il suo intervento in collegamento a RTL 102.5. Del sogno legato al padre Al Bano aveva parlato anche a Verissimo nei giorni scorsi. «In macchina mio fratello e io gli facevamo ascoltare il trap e il mio sogno è un featuring di papà con un trapper», aveva detto da Silvia Toffanin. Anche se potrebbe sembrare il contrario, il “leone” di Cellino San Marco è molto moderno. «Se in macchina metto Trevis Scott lui non si scandalizza più di tanto, ascolta senza commentare». Moderna è anche la madre, Loredana Lecciso, anche se più apprensiva del padre: «È molto ansiosa, troppo, mi perseguita in tutto, le vorrei dire: rilassati! Però sono genitori moderni, ci spingono a fare di più e a migliorare».

