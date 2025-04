Jasmine Carrisi e il momento di sconforto con Pierangelo

L’avventura di Jasmine Carrisi e Pierangelo nella casa di The Couple è ufficialmente cominciata. Dopo essere stati insieme quando entrambi erano giovanissimi, oggi sono migliori amici e, insieme, hanno deciso di mettersi in gioco partecipando al nuovo reality di canale 5 vivendo per sei settimane sotto le luci dei riflettori. Nella casa dove ha vissuto per mesi anche la zia Amanda Lecciso e riadattata per The Couple, durante il primo giorno di convivenza con le altre coppie, Jasmine e Pierangelo si sono concessi un momento di intimità raccontandosi come, forse, non avevano mai fatto.

Sdraiati sul letto della loro camera, i due amici si lasciando andare a racconti e confidenze sulla loro vita sentimentale. Jasmine, in particolare, si lascia andare a dichiarazioni sul suo ex fidanzato e quel ricordo provoca l’emozione della figlia di Albano e Loredana Lecciso che trattiene a stento le lacrime.

Le parole di Jasmine Carrisi sull’ex fidanzato

Senza svelare l’identità del ragazzo con cui ha vissuto una storia d’amore durata ben tre anni, Jasmine Carrisi confessa di soffrire per il modo in cui la relazione è finita. Dalle parole della figlia di Albano, infatti, è facile intuire come, ad oggi, non ci sia alcun rapporto tra i due. “Mi dispiace che abbiamo perso il bene che comunque dovrebbe rimanere dopo tanto tempo” dice dispiaciuta Jasmine, trattenendo le lacrime.

Jasmine, nonostante lo stato d’animo emotivo, cerca di non piangere convinta che non sia giusto farlo già dal primo giorno in casa. Pierangelo, però, la riprende e la sprona a sfogarsi in modo da poter stare meglio e godersi totalmente l’avventura. L’amico, inoltre, cerca di supportare Jasmine spiegandole che, un giorno, potrebbe anche ritrovare quel rapporto ma la Carrisi esclude tale possibilità perché oggi, lui, si è rifatto una vita.

