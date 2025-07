Jasmine Carrisi potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello? Ebbene, pare che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non esclusa totalmente questa possibilità. D’altronde, non è nuova ai reality: pochi mesi fa ha preso parte a The Couple, lo spin-off del GF, in coppia con l’ex fidanzato e attuale amico Pierangelo Greco. Peccato però che, com’è noto, il programma si sia rivelato un vero e proprio flop. Dopo appena un mese nella Casa, lo show è stato chiuso in anticipo, senza neanche trasmettere la finale, e tutti i concorrenti sono stati fatti uscire di colpo.

Al Bano, chi è: da Cellino San Marco a Milano per seguire un sogno/ Il successo dopo i lavori umili

Di conseguenza, una seconda esperienza nella Casa più spiata d’Italia potrebbe rappresentare per Jasmine un’occasione di riscatto e un modo per farsi conoscere meglio dal grande pubblico. In un’intervista al settimanale Mio, infatti, ha ammesso apertamente di non escludere il GF dalle sue future opportunità lavorative. Nell’ultimo anno, inoltre, si è appassionata molto al reality, seguendo con passione il percorso della zia Amanda Lecciso, la quale è stato molto apprezzata dal pubblico e ha persino trovato l’amore all’interno della Casa con l’ex coinquilino Iago Garcia.

Loredana Lecciso e Al Bano si sposano?/ "Pensato al matrimonio ma ormai stiamo bene così"

Jasmine Carrisi nel cast della nuova edizione del Grande Fratello? La verità

L’unico ostacolo? Suo padre, Al Bano, che potrebbe non essere entusiasta all’idea di vederla varcare la porta rossa del Grande Fratello. Il cantante, infatti, era già contrario alla sua partecipazione a The Couple, e pare non abbia nascosto un certo sollievo quando il reality è stato chiuso in anticipo. Con il GF, dove il pubblico è sicuramente maggiore, si tratterebbe quindi di un’esposizione troppo grande per lui. Nell’intervista al giornale Mio, Jasmine stessa ha ammesso che suo padre “accetterebbe con fatica” una sua eventuale partecipazione.

Figli di Al Bano/ Cosa fanno Jasmine, Yari, Romina Carrisi, Cristel, Albano Carrisi Jr., lui: "Portano gioia"

Ad ogni modo, la decisione finale spetta solo a lei e, a questo punto, non resta che attendere per scoprire se sarà davvero tra i protagonisti della prossima edizione del reality di Canale 5.