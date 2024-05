Jasmine Carrisi spiazza a Verissimo: “Pronta per un figlio”, Al Bano senza parole/ “Desidero diventare mamma”

Jasmine Carrisi spiazza a Verissimo: “Un figlio? Mi piacerebbe diventare mamma”

Nella puntata di oggi di Verissimo Jasmine Carrisi ha spiazzato tutti, in primis papà Al Bano, rivelando di essere pronta per diventare mamma. Andando con ordine, la giovane cantante ha parlato della fine dalla sua ultima relazione. Senza scendere troppo nel dettaglio ha spiegato i motivi per cui è finita con il suo fidanzato: “Secondo me non ero pronta avevo bisogno di crearmi i miei spazi e la mia personalità da sola.” E poi durante la chiacchierata ha spiazzato tutti, soprattutto il padre rivelando che sente già il desiderio di maternità: “Mi piacerebbe diventare mamma non troppo tardi, sento già il desiderio.”

“Cosa?” ha immediatamente replicato Al Bano alla dichiarazione di volere un figlio di Jasmine Carrisi per poi aggiungere che lui è diventato padre a 60 anni. La prima volta però ne aveva 27, ha replicato la figlia, aggiungendo: “Io credo che tra i 27 e i 30 sia l’età giusta.” A questo punto il cantante pugliese fattosi serio ha aggiunto che per lui sarebbe importante che lei prima si laureasse e poi si concentrasse su un’ipotetica famiglia.

Al Bano a Verissimo: “Ecco che papà sono stato con i miei sei figli”

Nella puntata di oggi di Verissimo sono stati ospiti anche Al Bano e la figlia Jasmine ed il cantante pugliese ha mostrato durante l’intervista un lato più inedito di se, quello di padre. Ha avuto sei figli, Ylenia, la cui scomparsa prematuramente nel 1994 è ancora avvolta nel mistero, Yari, Cristel e Romina Junior nati dal matrimonio con Romina Carrisi e Jasmine e Bibo Carrisi nati, invece, dalla relazione con Loredana Lecciso. Al Bano ha rivelato che tipo di padre è stato ed è tutt’ora: “Il mestiere di papà si imparava fin da piccoli nel sud Italia perché era tutta una società per me quando ho avuto loro e come se li avessi sempre avuti… e il fatto che siano uniti è un’altra fortuna che mi è capitata, il bel rapporto che si è creato tra l’uno e l’altri.”

E scendendo nel dettaglio poi Al Bano ha parlato del rapporto con la figlia Jasmine Carrisi e soprattutto sull’argomento amore e fidanzati. “In amore mi ha sempre cercato di mettere nella pista giusta. Lui è un bravo genitore perché non è mai invadente, lascia i giusti spazi e non è neanche un padre geloso” ha ammesso la giovane, mentre Al Bano ha replicato “Sto attento con chi stai, quello sempre e faccio sempre una radiografia.” La figlia gli ha presentato un fidanzato che paradossalmente quando è finita la storia lui era dispiaciuto, bravissimo ragazzo, stupendo ed eccezionale con una famiglia fantastica.











