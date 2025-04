Lorenzo Spolverato di nuovo al centro del gossip. Dopo la finale del Grande Fratello, il modello ha catalizzato l’attenzione delle cronache rosa a seguito della sua spiazzante rottura con Shaila Gatta. I due hanno vissuto sei mesi pieni di alti e bassi all’interno del reality, tra dimostrazioni d’amore passionali e liti brutali. Verso la fine del programma, la coppia si era lasciata, per poi decidere di concedersi un’altra possibilità fuori dalla Casa, spinti dall’amore che li teneva ancora legati. Tuttavia, dopo essere stata eliminata durante la semifinale, l’ex velina avrebbe avuto modo di rivedere video della loro relazione con una lucidità diversa, cambiando totalmente idea su Lorenzo e il loro rapporto.

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: "Giorni difficili"/ Serata con gli ex gieffini

Da lì, è arrivata la drastica decisione di lasciarlo in diretta, lanciandogli accuse molto pesanti. Sebbene in molti ritenessero da tempo la loro una relazione tossica, il cambiamento improvviso della ballerina ha fatto discutere, tra chi l’ha criticata duramente e chi invece ha appoggiato la sua scelta. In ogni caso, anche dopo la finale, i riflettori restano puntati su di loro. Sono in tanti, infatti, a chiedersi se tra i due ci sarà un chiarimento o se ormai le strade siano definitivamente separate. Non solo, si è anche vociferato di una possibile partecipazione dell’ex coppia a “The Couple 2025”.

Shaila Gatta e Lorenzo ai ferri corti, il padre Cosimo fa chiarezza/ "Nessuno l’ha plagiata o convinta"

Jasmine Carrisi ha iniziato a seguire Lorenzo Spolverato su Instagram: le reazioni

Negli ultimi giorni, continua a circolare una voce riguardo una possibile partecipazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a The Couple 2025. Nel format, infatti, è prevista la presenza anche di coppie con “conti in sospeso”, motivo per il quale si pensa ad un ritorno degli ex fidanzati nella Casa più spiata d’Italia. Ad alimentare questo rumor ci ha pensato la prima concorrente ufficiale del nuovo reality di Canale 5, ovvero Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano ha confermato la sua partecipazione a Mattino 5, svelando che gareggerà in coppia con l’ex fidanzato Pierangelo Greco. Ebbene, a seguito di quest’annuncio, la giovane cantante ha iniziato a seguire su Instagram proprio Spolverato.

Shaila Gatta lancia una frecciatina social a Lorenzo Spolverato?/ "Chi mi amava solo quando stavo zitta..."

Un gesto inaspettato, soprattutto considerando che è arrivato mesi dopo l’inizio del Grande Fratello, programma che Jasmine ha seguito con passione per sostenere sua zia, Amanda Lecciso. Da lì, in tanti hanno pensato che potesse avere qualcosa a che vedere il rumors sullo sbarco di Lorenzo a The Couple. D’altro canto, invece, c’è chi ha notato come questo segui sia arrivato proprio dopo la recente rottura del modello da Shaila, ipotizzando un possibile interesse romantico della 23enne per l’ex gieffino. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo di supposizioni e che il follow di Jasmine a Lorenzo potrebbe non nascondere alcun significato particolare.