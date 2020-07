“Jasmine Carrisi troppo silicone. Vergognati”/ La figlia di Al Bano replica all’hater

Jasmine Carrisi si gode le vacanze a Porto Cervo pubblicando su Instagram foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, dopo l’esordio con il brano “Ego” con cui ha dato ufficialmente inizio alla sua carriera musicale cercando di seguire le orme di papà Al Bano, continua ad essere nel mirino degli haters. Sotto le ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, oltre ad aver ricevuto tantissimi complimenti, non sono mancati gli attacchi degli haters. Jasmine, sempre più bella, finisce spesso nel mirino degli utenti per il suo aspetto fisico. Le critiche più feroci riguardano il suo aspetto fisico. Spesso, infatti, viene accusata di essersi rifatta nonostante sia ancora giovanissima. Jasmine, però, stavolta, ha deciso di replicare rispondendo personalmente alla critica ricevuta.

JASMINE CARRISI CONTRO GLI HATERS: LA FIGLIA DI AL BANO ZITTISCE TUTTI

Belissima, con un vestito aderente e che mette in risalto le sue forme, Jasmine Carrisi si è lasciata immortalare a Porto Cervo. Una foto che, sa da un lato ha ricevuto i like di chi la segue con affetto, dall’altra non sono mancate le critiche. In particolare, agli occhi della figlia di Loredana Lecciso non è passato inosservato il commento di un utente che ha scritto: “Caro Albano quanto silicone devi mantenere! Lo state rovinando tu e tua madre! Ma non vi vergognate? Sempre con tette e cosce in vista!“, ha scritto un utente. La replica della Carrisi non si è fatta attendere. Tralasciando il riferimento al silicone, ha risposto: “Vive nel medioevo? Siamo nel 2020!! Fa niente se mostro le cosce”.





