Jasmine Carrisi viva per miracolo dopo un incidente: come sta?/ “Qualche dolore e…”

Jasmine Carrisi, incidente in auto con l’amica Glenda Resta

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è rimasta coinvolta in un brutto incidente insieme all’amica Glenda Resta. Il tutto è accaduto il 31 ottobre quando, per festeggiare Halloween, le due ragazze decidono di andare a ballare. Si prospettava una serata divertente e leggera per Jasmine e Glenda che, su Tik tok vanta 2 milioni di followers. Qualcosa, però, non è andato nel migliore dei modi anche se, fortunatamente, oggi possono raccontare cos’è accaduto quella notte. A svelare nei dettagli cos’è successo la notte di Halloween è stata la stessa Glenda Resta con un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok.

“Abbiamo fatto un incidente”: inizia così il racconto di Glenda. La Resta racconta così di aver raggiunto Jasmine a casa sua e di aver cenato con la sua famiglia svelando che, per tutta la cena, il padre di Jasmine (Albano ndr) continua a ripetere ad entrambe di non andare a ballare come se sentisse che, quella sera, sarebbe accaduto qualcosa. Le due ragazze, però, decidono di non seguire il consiglio di Albano andando ugualmente a ballare e durante il ritorno, accade ciò che non avrebbero mai immaginato.

Il racconto dell’incidente di Jasmine Carrisi e Glenda Resta

Per non correre pericoli, Jasmine Carrisi e Glenda Resta decidono di tornare a casa con una macchina e l’autista immaginando che, nel corso della serata, avrebbero potuto bere qualche cocktail. Nonostante la prudenza, però, qualcosa accade ed oggi Jasmine e Glenda possono dire di essere vive per miracolo. “All’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Eravamo in curva, la macchina si gira su se stessa di 360 gradi e va a finire sulla corsia opposta. Raga, siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo”, ha raccontato Glenda.

Poi le condizioni di Glenda e Jasmine: “Ho lividi, escoriazioni, contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Questo è l’importante! E vi sto anche parlando adesso. L’autista poverina si è messa il gesso, ha qualche frattura varia mentre Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia, ma siamo vive per miracolo”, conclude la Resta su Tik Tok.

