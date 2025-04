Questa notte il pubblico ha assistito a un siparietto ironico da parte di Jasmine Carrisi a The Couple. La ragazza, sotto le coperte con l’ex fidanzato Pierangelo Greco, ha discusso su chi potesse essere il loro nominato della settimana e entrambi si sono trovati indecisi tra Antonino Spinalbese e quindi anche Andrea Tabanelli che fa coppia con lui. Ma a quanto pare le priorità della figlia di Al Bano è un’altra, dato che la sua preoccupazione riguarda un problema di carattere “estetico”.

The Couple 2025, che legame c'è tra Antonino Spinalbese e l'ex Helena Prestes?/ Rivelazione a Jasmine Carrisi

Cos’è successo? Durante una chiacchierata sotto le coperte, Jasmine Carrisi si è trovata in dubbio nel nominare la coppia formata da Andrea e Antonino. Il motivo? La paura di non potersi più fare i capelli dal noto parrucchiere: “Amo, se poi Antonino non mi fa la piega?“, dice all’ex fidanzato Pierangelo Greco. Nelle ultime ore è uscita anche una notizia non ancora confermata dai diretti interessati: pare che tra la ragazza e Antonino Spinalbese ci sia stato un bacio dopo alcuni rumor lanciati da Deianira Marzano. Sarà davvero così?

Antonino e Andrea "rubano" chiave a Jasmine e Pierangelo a The Couple/ Greco: "Non mi stanno più simpatici!"