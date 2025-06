Protagonista della scena sportiva internazionale, Jasmine Paolini sta ottenendo dei risultati straordinari. La tennista veneta, classe 1996, in coppia con Sara Errani sta battendo record su record e anche a Parigi, per il Roland Garros, le due sognano in grande. Ma al di là della straordinaria carriera sul campo, che l’ha portata in breve tempo a diventare una delle atlete più affermate al mondo, e a scalare soprattutto la classifica ATP, cosa sappiamo di Jasmine Paolini? E della sua vita privata, quali sono le informazioni che abbiamo, provenienti da lei o dai suoi canali social?

Si parla tanto – e giustamente – del grande talento di Jasmine Paolini. Non sono tante, però, le informazioni sulla sua vita privata. Jasmine, infatti, è molto riservata e per questa ragione la tennista azzurra non ha mai esposto la sua vita privata, né parlando pubblicamente di amori o presunti partner. A chi si chiede, dunque, se Jasmine Paolini è fidanzata, la risposta non può che rimanere sul vago: questo perché non è chiara la situazione sentimentale della tennista azzurra, che non ha mai parlato di quello che riguarda il suo privato amoroso.

Jasmine Paolini è fidanzata? Ospite di Verissimo qualche tempo fa, la tennista ha raccontato di non avere alcuna storia. “In questo momento non ho una relazione sentimentale. Ma penso che un rapporto, se sano, possa solo fare del bene” ha spiegato, per poi aggiungere di essere molto riservata. Anche se dovesse dunque esserci qualcuno al suo fianco, non è scontato che lei ne parlerà. Al momento, comunque, il problema non si pone: la Paolini, infatti, essendo sempre in viaggio per i vari tornei in giro per il mondo non ha neppure il tempo di costruire un qualcosa di duraturo con qualcuno.