Jasmine Paolini ha un fidanzato? La vita privata della tennista

Jasmine Paolini quest’oggi potrebbe riscrivere la storia del tennis italiano sul palcoscenico degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, presso il Foro Italico. Dopo il trionfo nel singolare contro Coco Gauff nella giornata di ieri, con una netta vittoria per 6-4 6-2, la giovane tennista tenta ora il bis nella finale di doppio femminile al fianco di Sara Errani contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, nella sfida in programma oggi alle ore 12.00.

Jasmine Paolini è amatissima dal pubblico per la sua grinta e per il sorriso sempre stampato sul volto e sogna di portare a casa un altro importante trionfo sportivo. Ma, oltre alla carriera, che cosa sappiamo della sua vita privata? In tema di amore e fidanzati la tennista non si è mai realmente sbilanciata e ha sempre ammesso che le sue energie sono ora focalizzate sullo sport, considerati gli innumerevoli impegni in agenda che la vedono sempre in giro per l’Italia e non solo.

Jasmine Paolini: “Non ho una relazione, mi ritengo una persona riservata“

In merito alla vita privata di Jasmine Paolini, in un’intervista a Vogue Italia rilasciata lo scorso anno aveva confermato di essere single e di non avere alcun fidanzato: “In questo momento non ho la relazione sentimentale. Ma penso che un rapporto, se sano, possa solo fare del bene“. La campionessa da sempre preferisce mantenere un basso profilo: “Mi ritengo una persona riservata: sui social cerco di condividere più la mia parte sportiva che quella extra campo. Nulla vieta però che pubblichi anche qualcosa di personale, cosa che faccio ogni tanto. Però devo sentirmela“.

Nonostante la vita impegnatissima, Jasmine a Verissimo lo scorso anno ha ammesso che vorrebbe un giorno aprirsi ai sentimenti quando capiterà l’incontro con la persona giusta: “L’amore per ora non è assolutamente facile con la vita che facciamo, perché siamo sempre in giro. Però cerco di avere una cerchia di amici che mi sostiene. E poi se un giorno arriverà sono qua, pronta”.